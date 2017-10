A equipa de juvenis do Benfica participa, entre os dias 11 (terça-feira) e 15 (domingo) deste mês, no 2.º torneio internacional Istria Youth Cup, em sub-16, na Croácia.Numa primeira fase, os jovens comandados por Renato Paiva defrontam Bayern Munique (dia 11), Manchester United (12) e Slavia Praga (13), adversários no Grupo A da prova.O Grupo B é composto por Dínamo Zagreb, Chelsea, RB Sazburgo e Inter Milão.