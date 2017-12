Em excelente forma na Atalanta, Bryan Cristante deverá continuar a sua carreira na Serie A, mas ao que parece no final da temporada poderá mudar de ares. Segundo adianta a 'Gazzetta dello Sport', a Juventus terá dado passos concretos nos últimos dias no sentido de assegurar o médio, tendo inclusivamente ocorrido uma reunião entre dirigentes da Vecchia Signora e o empresário do médio, que ainda tem contrato com o Benfica.Ao que tudo indica, a Atalanta deverá exercer a cláusula de opção que tem prevista no acordo de empréstimo, no valor de quatro milhões de euros, tencionando depois vender o médio, de 22 anos, na expectativa de fazer um encaixe considerável. Nesse sentido, para lá da Juventus, que já se 'mexeu' para tentar antecipar-se à concorrência, está também o Inter Milão.

Autor: Fábio Lima