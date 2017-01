A Juventus voltou ontem a ser apontada como possível futuro destino de Grimaldo. De acordo com o diário ‘Gazzetta dello Sport’, o emblema da Turim já prepara um sucessor para Evra, que por sua vez está encaminhado para regressar ao Manchester United no final da época. Ora, precavendo esta saída, o clube italiano está de olhos postos no lateral-esquerdo encarnado, apesar de o jovem contratado pelas águias ao Barcelona não ser a única opção em carteira – a vecchia signora também vê com bons olhos Adam Masina, do Bolonha.Grimaldo, esse, está desde o início de novembro a recuperar de um estiramento na parede abdominal.