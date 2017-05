Kalaica não quer ouvir falar em empréstimo, mesmo sabendo que pode ter o caminho da titularidade tapado. O central croata, de 18 anos, a quem os responsáveis encarnados apontam grande futuro, deixa claro o seu desejo para o futuro. "É ter mais minutos. Espero ter a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões. Acho que o empréstimo não é uma opção. Vou lutar por um lugar no Benfica", afirmou o futebolista ao jornal ‘Sportske Novosti’.

Kalaica recorda a última jornada do campeonato e fala em "sonho" concretizado no Estádio do Bessa. "Já tinha sido chamado várias vezes, mas não tinha jogado. No jogo com o Boavista, o técnico deu-me confiança. Estava nervoso, mas o jogo avançou e tornou-se mais fácil. Marquei o golo [do empate], o que foi incrível", referiu.