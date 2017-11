Continuar a ler

Prémio do treinador



Os responsáveis benfiquistas continuam a depositar fortes esperanças no jogador, que na última época acabou premiado por Rui Vitória, pois concedeu-lhe a titularidade no último encontro do campeonato, frente ao Boavista. Com isso, sagrou-se campeão nacional.



Nesse jogo no Bessa, o defesa-central croata apontou o último golo das águias na Liga 2016/17, ao fixar o 2-2 final, dando o melhor seguimento a um canto. Os responsáveis benfiquistas continuam a depositar fortes esperanças no jogador, que na última época acabou premiado por Rui Vitória, pois concedeu-lhe a titularidade no último encontro do campeonato, frente ao Boavista. Com isso, sagrou-se campeão nacional.Nesse jogo no Bessa, o defesa-central croata apontou o último golo das águias na Liga 2016/17, ao fixar o 2-2 final, dando o melhor seguimento a um canto.

Branimir Kalaica pode vir a ser emprestado em janeiro, a um clube da Liga NOS, como forma de ser colocado perante níveis de exigência maiores, antes de integrar, em definitivo, a equipa principal do Benfica. Esta é a estratégia que a SAD da Luz tem traçada para o defesa-central, que, embora se treine com regularidade sob as ordens de Rui Vitória, esta temporada apenas foi chamado para representar a equipa B.Kalaica chegou ao clube da Luz no início da época transata, conotado como uma das principais promessas do futebol croata, mas tem tido dificuldade em impor-se. Depois de um ano a treinar-se com a equipa que se sagrou tetracampeã na última temporada, o jovem de 19 anos fez, novamente, a pré-época com a equipa principal, mas acabou por ser ‘ultrapassado’ por Rúben Dias. Agora, sem espaço para vingar, todos acreditam que o melhor para Kalaica passa por jogar frequentemente, de preferência no campeonato português.

Autor: Valter Marques