A festa de Branimir Kalaica depois de ter marcado o golo do empate ao Boavista não deixou ninguém indiferente. Em declarações citadas pela imprensa croata, o defesa-central lembra o que lhes foi dito pelos companheiros de equipa antes do jogo."Tanto o treinador como os meus colegas passaram-me muita confiança", afirmou o camisola 16 dos encarnados, deixando a garantia de que nunca mais esquecerá o momento que viveu no Bessa: "Jogar de início, marcar um golo e sagrar-me campeão nacional? É um dia que vai ficar marcado para sempre na minha vida."