O defesa-central Kalaica voltará a fazer parte da convocatória de Rui Vitória, em partidas da Taça CTT, agora frente ao V. Guimarães. Tal como se verificou diante do Vizela, o jovem de 18 anos vai entrar nas escolhas iniciais do técnico das águias, embora no duelo frente ao emblema da 2ª Liga tenha sido um dos preteridos.

O central croata, presença habitual da equipa secundária das águias, não fez parte do lote de convocados para a receção de ontem ao V. Guimarães B – vitória por 3-2 –, num claro sinal que foi poupado tendo em vista a deslocação que a formação principal irá fazer amanhã até à Cidade Berço.

