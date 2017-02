Como era o futebol português (e o Mundo...) quando Luisão se estreou pelo Benfica

Para assinalar a marca redonda que Luisão vai atingir terçla-feira frente ao Borussia Dortmund (500 jogos com a camisola do Benfica), passou a palavra a 7 jogadores que atuaram com ele no eixo da defesa ao longo dos últimos (quase) 14 anos, como é o caso de Katsouranis, que à semelhança de todos os outros lhe faz muitos elogios."Luisão é o Benfica. Cada dia trabalha sempre mais e é por isso que ainda joga ao mais alto nível. Não é normal um jogador chegar aos 500 jogos por um clube, é fantástico! Foi importante para mim ter jogado ao lado dele", refere o grego a Record.

Autores: Filipe Pedras e Pedro Ponte