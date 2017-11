Keaton Parks apresentou uma tremenda eficácia no capítulo do passe, tendo errado apenas um dos 12 que efetuou na estreia pelo Benfica, diante do V. Setúbal, para a Taça de Portugal.Embora preferisse não arriscar nos passes longos, o médio aproveitou ainda a elevada estatura para ganhar uma bola de cabeça. A corrigir está uma perda de bola numa transição ofensiva que o jovem comandava nos 19 minutos em campo.