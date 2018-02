Continuar a ler

Krovinovic (ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Salvio (artroscopia do joelho direito), a recuperarem de lesões, são os únicos indisponíveis.





Eis a lista de convocados:



Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela



Defesas: Grimaldo, Luisão, Jardel, André Almeida e Rúben Dias;



Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa, Willock, Keaton Parks, Diogo Gonçalves e João Carvalho



Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Seferovic Krovinovic (ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Salvio (artroscopia do joelho direito), a recuperarem de lesões, são os únicos indisponíveis.Svilar e Bruno Varela: Grimaldo, Luisão, Jardel, André Almeida e Rúben Dias;Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa, Willock, Keaton Parks, Diogo Gonçalves e João CarvalhoRaúl Jiménez, Jonas e Seferovic

O médio Keaton Parks e o extremo Chris Willock, que têm estado ao serviço da equipa B, são as principais novidades na lista de 20 convocados do Benfica para o encontro com o Paços de Ferreira, sábado, às 20h30, na Capital do Móvel.Em relação à última convocatória, Eliseu ficou fora desta lista.