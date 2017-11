Keaton Parks realizou este sábado o primeiro jogo oficial pelo Benfica. O médio norte-americano, de 20 anos, entrou aos 71' para o lugar de Pizzi, no encontro com o V. Setúbal, estreando-se assim pela equipa principal das águias.O jovem chegou à Luz neste verão e vinha sendo opção na equipa B. Porém, as boas indicações dadas a Rui Vitória nos treinos acabaram por convencer o técnico a chamar Keaton e a lançá-lo a jogo nesta partida da Taça de Portugal.