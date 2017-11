Keaton Parks, médio norte-americano da equipa B, integra a lista de convocados de Rui Vitória para o encontro deste sábado frente ao V. Setúbal, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, sabe Record.O jovem jogador, de 20 anos, que os encarnados contrataram a custo zero no último verão, tem-se treinado nas últimas semanas com a equipa principal no centro de estágio do Seixal. Keaton Parks aproveitou as ausências de vários jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções nacionais e acabou por convencer o treinador a dar-lhe uma oportunidade para se juntar à 'elite' nesta partida da prova rainha.No futebol português desde 2015, ano em que trocou os Liverpool Warriors (EUA) pelo Varzim, Parks espreita, agora, a possibilidade de cumprir os primeiros minutos com a camisola principal do Benfica. Na 2.ª Liga, o norte-americano foi utilizado por Hélder Cristóvão em 11 partidas, tendo marcado dois golos.

Autor: Pedro Ponte