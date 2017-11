Continuar a ler

O brasileiro Hermes também integra o onze das águias.



O Benfica alinha com: Zlobin; Alex Pinto, Ferro, Lystcov, Pedro Amaral; Filipe Soares, Keaton Parks e Hermes; Heriberto, Mesaque Dju e Alan Júnior. O brasileiro Hermes também integra o onze das águias.

Keaton Parks é titular pelo Benfica B no encontro com o West Ham, em Inglaterra, a contar para Premier League International Cup e que começa às 19 horas desta terça-feira.Depois de se ter estreado pela equipa principal dos encarnados, na partida do último sábado, diante do V. Setúbal, para a Taça de Portugal, o médio norte-americano, de 20 anos, foi devolvido a Hélder Cristóvão, pois não pode ser utilizado na Champions.