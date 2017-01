Continuar a ler

"Quem tem obrigação de ganhar é o Benfica e nós vamos dar tudo por tudo, porque só assim poderemos ganhar à melhor equipa portuguesa", avisou Kenedy, para quem o empate 3-3 dos encarnados, na I Liga, com o Boavista, "permitiu tirar algumas ilações".Para o técnico, o jogo de sábado mostrou ser "possível fazer muita coisa (...) marcar três golos"."Hoje em dia, toda a gente se conhece bem e nós sabemos como o Benfica joga", explicou o treinador do clube que ocupa o antepenúltimo lugar da 2.ª liga.Para defrontar o Benfica, Kenedy considera que os seus jogadores "quase não precisam" do treinador, ir à Luz é motivação suficiente, para alguns será uma oportunidade única".Confessando o sonho de "voltar à Luz" como treinador, Kenedy não contava "é que fosse tão cedo" na sua ainda curta carreira como treinador, admitindo que tal facto está a mexer com ele."Acordei eram 5 horas e na próxima noite talvez aconteça o mesmo, mas vai tornar-se realidade amanhã [quarta-feira]", regozijou-se.Finalista vencido ao serviço do Leixões, na final de 2001/02, então derrotado pelo Sporting no Estádio Nacional, por 1-0, Bruno China defendeu que no jogo com o Benfica "não há nada a perder" e que a equipa "tem as suas hipóteses"."No futebol há vários exemplos de equipas pequenas que surpreenderam os grandes", lembrou o capitão do Leixões.