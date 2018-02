Krovinovic partilhou esta segunda-feira uma fotografia no aeroporto de Lisboa. O médio do Benfica, que foi operado na semana passada ao joelho direito , em Madrid, não esconde o otimismo."Passito a passito... como o nosso SL Benfica rumo ao nosso objectivo!!", escreveu na legenda da imagem publicada no Instagram.Segundo já avançou, o croata, de 22 anos, só iniciará trabalho de campo em julho ou agosto. Esta segunda-feira, adiantou o médico espanhol Pedro Guillén, cirurgião responsável pela cirurgia, Krovinovic iniciará o longo processo de recuperação com fisioterapia. "O tipo de trabalho consiste em mover o joelho. Durante duas semanas, não poderá apoiar a perna. Depois deste período, já poderá apoiar e reforçar o trabalho de mobilidade."