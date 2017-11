Continuar a ler

Além do talento que demonstrou, surpreendeu os companheiros em Vila do Conde pela rapidez com que aprendeu a língua. "Ao fim de um, dois meses, apareceu a falar português", recorda o central Roderick, hoje no Wolverhampton. O médio foi desafiado pelo diretor de comunicação, Marco Aurélio Carvalho, a expressar-se no idioma de Camões na primeira ‘flash interview’ ou entrevista ao site do clube. Até contratou uma professora para cumprir a promessa. "Ao fim de um ano, já falava fluentemente", disse Krovinovic, ao ZerozeroNos primeiros tempos em Portugal, era um rapaz tímido. Superada a fase de adaptação, soltou amarras, mostrando ser alegre e divertido. "No campo ou no ginásio, estava sempre em paz", diz quem com ele privou no Rio Ave. "Um ‘cromo’", acrescentaMuito competitivo nos treinos – "não gostava de perder", sublinha Roderick – desde a primeira hora que deixou claro a sua ambição. "Sempre disse que queria fazer boas épocas para conseguir outros voos", relata o central. Bastaram-lhe 50 jogos e 7 golos em duas épocas em Vila do Conde para dar o salto