Krovinovic é um dos jogadores que entra nos planos de Rui Vitória para a deslocação ao Algarve. O jogador deve, mesmo, acrescentar minutos à sua folha de utilização, ainda que possa não entrar de início. O médio-ofensivo não está inscrito na Liga dos Campeões – foi preterido, em detrimento de Svilar – e, até por isso, é muito provável que ajude a equipa. O último jogo foi no Funchal , a 1 de outubro.Se não alinhar diante do Olhanense, só voltará a jogar dia 22, considerando o interregno provocado pelas seleções e que ficará fora da partida com o Manchester United. Muito tempo para um jogador que necessita de ganhar ritmo, uma vez que só mais tarde ficou à disposição de Rui Vitória, após ter completado a recuperação que se seguiu à operação.