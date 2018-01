O momento em que Krovinovic se lesionou e deixou os benfiquistas assustados

Lesão de Krovinovic deixou Luz em alerta

Treinador do Chaves confortou Krovinovic após o jogo

Vítima de uma lesão grave no joelho direito no jogo de sábado, na Luz, com o Chaves , Krovinovic deixou uma mensagem nas redes sociais, em que reconhece que a "recuperação será longa". Mas o médio croata também deixa um incentivo aos companheiros e adeptos, afiaçando que todos vão festejar mais um título no final da época. "Encontramo-nos no Marquês de Pombal.""Mais um grande jogo e uma grande vitória contra uma grande equipa, numa noite quase perfeita, em que todos vós compareceram para nos dar o vosso apoio nesta caminha. Conseguimos o mais importante, mais três pontos rumo ao nosso objectivo, mas infelizmente para mim o desfecho não foi o melhor.Dentro de campo a época terminou, mas fora de campo continua e agora sou mais um de vós a torcer por fora pois nós somos Benfica, somos uma família e juntamente com todos vocês continuaremos a apoiar esta equipa até ao fim.A minha recuperação será longa e com grandes obstáculos, mas com o carinho e o apoio que tenho recebido de todos vós estou certo de que voltarei rapidamente e voltarei ainda mais forte para juntos continuarmos a ganhar títulos por este nosso grande clube que é o Sport Lisboa e BenficaUm obrigado especial a todos os meus colegas e companheiros de equipa pelas mensagens que tenho recebido desde ontem à noite!Encontramos-nos em Marques de Pombal"