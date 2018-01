O momento em que Krovinovic se lesionou e deixou os benfiquistas assustados

Treinador do Chaves confortou Krovinovic após o jogo

Confirmaram-se as piores previsões para Filip Krovinovic. Segundo o Benfica, o médio croata, que este sábado saiu lesionado do duelo com o Chaves, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, uma mazela que o deve afastar até final da presente temporada. Mal terminou o encontro, o centro-campista foi encaminhado para um hospital, onde os exames realizados detetaram a lesão.Figura nas águias nos tempos recentes, o médio croata será uma baixa de peso para o que falta jogar, obrigando Rui Vitória a estudar novas soluções para o seu 4-3-3.Refira-se que, logo após o encontro desta noite, Rui Vitória havia falado da situação do croata com palavras elogiosas, desejando na altura que nada de grave se tivesse sucedido. "É um jogador que está numa fase de crescimento fantástica, que está a ter uma evolução muito boa, e era muito mau parar agora. Vamos ver", disse o técnico, à BTV.

Autor: Fábio Lima