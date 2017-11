Continuar a ler

"[Jogo no Dragão] Não é decisivo, mas é muito importante. Se ganharmos é muito bom. Por isso, vamos trabalhar. Agora não pensamos no FC Porto, só no jogo com o V. Setúbal para a Taça de Portugal [este sábado, 18H15] (...) Se o Benfica diz adeus ao título em caso de derrota? Claro que não, pois o campeonato é muito longo. Há dois anos, o Benfica chegou a ter 8 pontos de atraso, e depois foi campeão no final da temporada", disse.Se na seleção croata o apelidam de 'Krovinodric' por o compararem a Modric, já no Rio Ave o camisola 20 das águias era chamado de 'Crakinovic' - "Craque e Krovinovic... Se me sinto craque? Sim, pois acredito muito em mim", disse" - e era comparado a... Pablo Aimar. "Eu dizia que não era o Aimar, mas tinha coisas parecidas. Tenho uns toques de Pablo Aimar", sublinhou acrescentando que espera continuar a mostrar serviço no Benfica para ser convocado para o Mundial'2018."Se jogas bem no teu clube, podes ser chamado. Ir ao Mundial é um dos meus objetivos. Vou trabalhar e acredito muito no meu valor", assumiu.