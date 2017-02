Continuar a ler

"Os jogadores argentinos não têm boas memórias de Nicola Rizzoli, o árbitro italiano que dirigiu a final entre Argentian e Alemanha, no Mundial'2014, nomeadamente por causa daquele penálti não assinalado a Manuel Neuer sobre Gonzalo Higuaín. (...) Esta terça-feira, na primeira mão dos 'oitavos' da Champions, Rizzoli passou por uma situação similar à desse encontro: o francês Ousmane Dembelé escapou pela direita e Ederson saiu em velocidade para despejar a bola, sem evitar a falta sobre o avançado dentro da área", analisa o jornal argentino, que depois 'elogia' a coerência do árbitro: "Rizzoli mostrou-se coerente - ou reincidente - com o que fez no Mundial'2014: não marcou penálti e a jogada continuou como se nada fosse".



Quase três anos já passaram desde a final do Mundial'2014, na qual a Alemanha superou a Argentina, mas os sul-americanos parecem ainda ter bem vivas na memória as cenas da partida do Maracanã. Exemplo disso é o artigo esta quarta-feira efetuado pelo jornal 'La Nación', que recorda um lance a envolver Manuel Neuer e Gonzalo Higuaín, que, à imagem daquele protagonizado por Ederson e Dembelé, no Benfica-Borussia Dortmund , também não foi sancionado.Ora, mas o que leva, então, os argentinos a comparar as duas situações? É que há um denominador comum: o árbitro da partida. Tanto no Maracanã como na Luz, o juiz do encontro foi o italiano Nicola Rizzoli.

Autor: Fábio Lima