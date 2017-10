A SAD ausculta o mercado em busca de um central e é por essa posição que está mais ativa, mas nem por isso Luís Filipe Vieira deixa de acautelar a eventual necessidade de atacar um lateral-direito. Rui Vitória tem estado agradado com a resposta e evolução de Douglas e o jogador cedido pelo Barcelona terá oportunidade de se estrear contra o Olhanense. Depois, deverá ter duplo teste de fogo com o Man. United, mas também sabe que, se não fizer metade dos jogos que faltam até final do ano, poderá regressar à Catalunha. E por isso mesmo Filipe Vieira joga... à defesa.