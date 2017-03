Atualmente cedido pelo Benfica ao Besiktas até final da próxima temporada, o brasileiro Talisca tem deixado boas indicações em solo turco e, este domingo, o seu nome surge como sendo um dos alvos da Lazio para reforçar as suas fileiras tendo em vista a época 2017/18. A informação é adiantada pela 'Sportmediaset', que dá conta do interesse romano e ainda adverte para a concorrência de peso vinda de Inglaterra, onde o brasileiro de 23 anos é alvo do Liverpool Recorde-se que o Besiktas tem fixada uma cláusula de opção no valor de 25 milhões de euros , sendo que, caso as águias recebam uma oferta de um outro clube nesse valor até final da presente temporada, o Besiktas está obrigado a acionar esse direito ou então será forçado a libertar o jogador.

Autor: Fábio Lima