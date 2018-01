A transferência de Úmaro Embaló do Benfica para o Leizpig caiu por terra, anunciou um porta-voz do clube alemão à agência DPA.Segundo o 'Bild', o clube alemão não gostou das exigências de última hora do empresário Cátio Baldé e familiares e cessou as negociações, depois de já ter chegado a acordo com o Benfica por 15 milhões de euros mais bónus.O internacional português de sub-17 poderá agora voltar a Lisboa, mas continua na mira de diversos clubes europeus, como Manchester United e Barcelona.