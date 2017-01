Convocado para o encontro desta noite com o V. Setúbal , o avançado mexicano Raúl Jiménez é ausência notada no banco de suplentes da águia, devido a uma entorse na tibiotársica esquerda, segundo comunicou o Benfica esta segunda-feira.Recorde-se que Jiménez havia dado o seu contributo às águias na semana passada, diante do Moreirense, para a Taça CTT, encontro que marcou o seu regresso após lesão, quase um mês depois. Agora, e apenas depois de um jogo disputado, volta a contrair uma lesão, sendo que neste caso nada terá a ver com a anterior.

Autor: Fábio Lima