Está confirmada a ausência de Raúl Jiménez para o jogo com o Vizela relativo à Taça CTT. Contudo, a situação não é grave e o internacional mexicano deverá ser reintegrado no plantel nos próximos dias.

O avançado queixou-se de dores na virilha esquerda na partida com o P. Ferreira, disputada na passada quinta-feira, o que obrigou mesmo à sua substituição. O camisola 9 realizou os primeiros exames logo na sexta-feira, mas, dada a natureza da lesão, não foi possível avançar um diagnóstico. Os testes físicos foram repetidos no sábado e, segundo fonte próxima do atacante, não foi diagnosticada qualquer situação grave. Desta forma, o internacional mexicano, de 25 anos, deverá ser reintegrado no plantel nos próximos dias.

É certo que mazela do camisola 9 causou alguma apreensão junto dos responsáveis encarnados, dado o elevado número de lesões já diagnosticadas na presente temporada – 23 em 17 jogadores –, mas Rui Vitória logo após o encontro procurou desvalorizar a saída do atleta frente aos pacenses, revelando que a situação "não parecia grave".

Tratamento

Apesar de a condição física de Jiménez não levantar muita preocupação, o jogador não participou da sessão de trabalho que se realizou ontem à tarde, no centro de estágio do Seixal. A situação até se deve repetir no treino de matinal de hoje, pois o jogador não entra nos planos da equipa técnica para o desafio com o Vizela. A grande preocupação é assegurar a presença do jogador no encontro com o V. Guimarães, relativo ao campeonato, que está agendado para o próximo sábado.

Rui Vitória tem à sua disposição Mitroglou, Jonas e Jovic. O avançado brasileiro, recorde-se, tem vindo a somar minutos, e amanhã pode ter nova oportunidade para voltar a ganhar ritmo de jogo.

Mexicano no radar do Liverpool

O avançado mexicano está nos planos do Liverpool para a próxima temporada , de acordo com a imprensa inglesa. A formação orientada pelo alemão Jürgen Klopp já está a planear 2017/18, tendo Jiménez no radar. De acordo com o portal Squawka, em função da incerteza que subsiste relativamente à continuidade de Sturridge, em Anfield, os responsáveis pelo emblema inglês estudam alternativas. Nesse sentido, o camisola 9 das águias está identificado pelo Liverpool. Com oito golos marcados em 18 encontros, Jiménez cumpre a segunda temporada de águia ao peito.