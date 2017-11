Krovinovic ainda espera pela oportunidade de estrear-se na Liga dos Campeões, algo que, pela conjugação de resultados que tem de acontecer nas últimas duas jornadas, dificilmente acontecerá esta temporada. O croata, sabe, não foi inscrito na UEFA por causa de uma lesão de Júlio César. O beneficiado foi Svilar.No último dia para o registo de jogadores naquele organismo, o brasileiro lesionou-se num treino (suspeita de fissura numa costela), ao cair sobre a bola. A equipa técnica quis perceber o tempo de paragem, algo que só seria possível determinar com os exames que seriam realizados no dia seguinte.Como era preciso decidir na hora, Rui Vitória não facilitou e colocou o guarda-redes belga, em detrimento do médio croata. Seja como for, o problema de Júlio César não passou de um susto, pois estaria no banco no primeiro jogo (Portimonense, 8 de setembro) após a pausa. A Krovinovic resta espera que o Benfica se mantenha na Europa e seja beneficiado com eventuais alterações.