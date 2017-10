Uma lesão contraída no aquecimento afastou Filipe Augsuto do encontro com o Manchester United, informou o Benfica no twitter, sem especificar a mazela.Face à indisponibilidade do brasileiro, avançou Samaris para o onze, que assim cumpre o segundo jogo nesta edição da Liga dos Campeões. Já Zivkovic saltou da bancada para o banco.