Alejandro Grimaldo e Filipe Augusto, jogadores que regressaram de Manchester a contas com problemas físicos, serão reavaliados esta manhã pelo departamento clínico do Benfica. O lateral-esquerdo espanhol e o médio brasileiro vão fazer um exame para detetar a extensão dos respetivos problemas, sendo que, por agora, encontram-se em dúvida para o próximo compromisso dos encarnados, marcado para domingo em Guimarães.

Recorde-se que Filipe Augusto queixou-se de algumas dores ainda durante os exercícios de aquecimento em Old Trafford, poucos minutos antes do jogo, sendo que Rui Vitória teve de chamar Samaris para ocupar aquele lugar no meio-campo.

