O defesa Aleksei Berezutski e o médio Georgy Milanov são baixas no CSKA Moscovo para a partida com o Benfica, quarta-feira, a contar para a quinta jornada do grupo A da Liga dos Campeões. Segundo informou o clube no seu site, os jogadores fraturaram o perónio direito (Berezutski) e esquerdo (Milanov).Os jogadores lesionaram-se no encontro de sábado, que o adversário das águias venceu, por 4-2 , em casa do lanterna vermelha SKA Khabarovsk. Os exames a que foram submetidos permitiram detetar a gravidade das lesões. Berezutski, segundo ainda o clube russo, vai ser operado na Alemanha.O defesa foi titular, mas saiu aos 24 minutos, tendo sido substituído por Milanov, que sairia aos 85'.

Autor: Nuno Martins