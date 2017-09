Continuar a ler

As águias, por seu turno, abordaram mal o jogo tanto na defesa como no ataque, concedendo muitas facilidades na marcação individual e atacando o cesto de forma bastante precipitada. Com o jogo exterior deficitário - apenas quatro triplos anotados em 11 tentativas (36,3%) - e desconcentrado na defesa, nomeadamente na marcação individual a Vujosevic, o magnífico base sérvio do Kapfenberg e o melhor marcador durante a primeira parte (15 pontos), o Benfica foi para o intervalo com a eliminatória empatada e a perder por três pontos (36-33), deixando tudo em aberto para a segunda metade.



Tudo muda



Na segunda parte, o jogo teve um cariz diferente. Os encarnados acertaram com as marcações e foram mais assertivos a defender e a gerir as posses de bola no ataque. O Benfica acabou por ser mais fluente na posse e circulação de bola, realizando 19 assistências contra nove do Kapfenberg, apesar de ter perdido na luta das tabelas (32/43 em ressaltos conquistados).



No quarto e último período o Benfica soube gerir a vantagem entretanto alcançada, com o veterano Carlos Andrade e Antywane Robinson a serem decisivos na vitória final. Na turma austríaca destacou-se a grande classe do base sérvio Vujosevic, autor de 17 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.



Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica - Kapfenberg: 67-62.



Ao intervalo: 33-36.



Sob arbitragem de Luís Castillo (Espanha), Aleksandar Milojevic (Macedónia) e Tomislav Vovk (Croácia), as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (67): Jesse Sanders (4), José Silva (8), João Soares (9), Antywane Robinson (16) e Raven Barber (8). Jogaram ainda: Nuno Oliveira (7), Tomás Barroso (6), Carlos Andrade (5), Cláudio Fonseca (4) e Nicola dos Santos.



Treinador: José Ricardo Rodrigues.



- Kapfenberg (62): Kareem Jamar (7), Bogic Vujosevic (17), Brian Oliver (18), Milan Stegnjaic (7) e Jozo Rados (8). Jogaram ainda: Marck Cofin (3) e Filip Kramer (2).



Treinador: Michael Schrittwieser.



Marcha do marcador: 21-22 (10 minutos), 33-36 (20), 49-49 (30) e 67-62 (final do jogo).



Assistência: cerca de 1.200 espetadores. As águias, por seu turno, abordaram mal o jogo tanto na defesa como no ataque, concedendo muitas facilidades na marcação individual e atacando o cesto de forma bastante precipitada. Com o jogo exterior deficitário - apenas quatro triplos anotados em 11 tentativas (36,3%) - e desconcentrado na defesa, nomeadamente na marcação individual a Vujosevic, o magnífico base sérvio do Kapfenberg e o melhor marcador durante a primeira parte (15 pontos), o Benfica foi para o intervalo com a eliminatória empatada e a perder por três pontos (36-33), deixando tudo em aberto para a segunda metade.Na segunda parte, o jogo teve um cariz diferente. Os encarnados acertaram com as marcações e foram mais assertivos a defender e a gerir as posses de bola no ataque. O Benfica acabou por ser mais fluente na posse e circulação de bola, realizando 19 assistências contra nove do Kapfenberg, apesar de ter perdido na luta das tabelas (32/43 em ressaltos conquistados).No quarto e último período o Benfica soube gerir a vantagem entretanto alcançada, com o veterano Carlos Andrade e Antywane Robinson a serem decisivos na vitória final. Na turma austríaca destacou-se a grande classe do base sérvio Vujosevic, autor de 17 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.Ao intervalo: 33-36.Jesse Sanders (4), José Silva (8), João Soares (9), Antywane Robinson (16) e Raven Barber (8). Jogaram ainda: Nuno Oliveira (7), Tomás Barroso (6), Carlos Andrade (5), Cláudio Fonseca (4) e Nicola dos Santos.Treinador: José Ricardo Rodrigues.Kareem Jamar (7), Bogic Vujosevic (17), Brian Oliver (18), Milan Stegnjaic (7) e Jozo Rados (8). Jogaram ainda: Marck Cofin (3) e Filip Kramer (2).Treinador: Michael Schrittwieser.21-22 (10 minutos), 33-36 (20), 49-49 (30) e 67-62 (final do jogo).cerca de 1.200 espetadores.

O Benfica voltou esta quinta-feira a bater (67-62) a equipa austríaca do Kapfenberg Bulls e garantiu o apuramento para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões de basquetebol da FIBA. Depois de ter triunfado na Áustria por três pontos (75-72), no embate da primeira mão, os campeões nacionais vão agora defrontar, já no domingo, a formação búlgara do Lukoil Academic, em partida agendada para as 16:00, na Luz.E foi através de uma boa atitude defensiva na segunda parte que as águias alcançaram o sucesso, já que, em termos atacantes, nunca foram exuberantes, facto reforçado pela baixa pontuação registada. Os 'bulls' austríacos entraram melhor no embate, mais concentrados e eficazes e, aos cinco minutos, já venciam por 15-8, facto que obrigou o técnico encarnado, José Ricardo Rodrigues, a solicitar desconto de tempo.

Autor: Lusa