O Benfica assegurou este sábado o apuramento para os quartos-de-final da Liga Europeia, ao bater na Luz os italianos do Amatori Lodi por 7-3, em partida do Grupo A da prova, que os encarnados lideram com 12 pontos, mais 5 do que o Vic, que ocupa o segundo posto.Valter Neves (13'), Diogo Rafael (18'), Jordi Adroher (19'), Miguel Rocha (23'), Carlos Nicolia (23') e João Rodrigues (33' e 50') fizeram os golos da equipa da Luz, que agora tem duas partidas para confirmar o estatuto de primeiro colocado no seu agrupamento, algo que, em teoria, não lhe deve escapar.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima