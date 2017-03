Continuar a ler

A segunda mão disputa-se a 1 de abril, agora na Luz, num encontro no qual os encarnados procuram gerir a vantagem e, assim, voltar a lutar pelo título europeu, troféu que detêm.



Consulte os resultados da prova

O Benfica alcançou este sábado um importante triunfo, por 3-2, na visita ao reduto do Liceo Corunha, em partida da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europeia. A jogar ante um crónico candidato à conquista da prova máxima de clubes do hóquei em patins europeu - e depois do surpreendente empate do fim de semana passado , ante a Juventude de Viana -, os encarnados responderam da melhor forma e conseguiram uma vantagem importantíssima.Um triunfo encarnado, que acabou por ser feito à moda da família Rafael. Tiago abriu o marcador na primeira parte - na altura anulando a vantagem contrária, conseguida por um golo do português Henrique Magalhães -, tendo o seu irmão Diogo feito os outros dois golos da equipa da Luz. Depois, no último minuto, Marc Coy, um ex-Benfica, fixou o 3-2 final.

Autor: Fábio Lima