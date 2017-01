A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica deu este sábado um passo de gigante rumo à final four da Euroliga, ao golear em casa as francesas do Coutras por 10-2, na primeira mão dos quartos de final.Rita Lopes, com cinco golos, e Merlene Sousa, com três, destacaram-se no cinco de Paulo Almeida, que joga a segunda mão em França a 18 de fevereiro.O Benfica, campeão europeu em 2014/15, procura um lugar na final four, que se realiza a 25 e 26 de março.

Autor: Lusa