Continuar a ler

No outro jogo do grupo o Barcelona, que lidera, goleou os suíços dos Montreux, por 10-0. O Benfica é segundo, a dois pontos dos catalães.



Na próxima jornada, a 9 de dezembro, os encarnados recebem o Barcelona. No outro jogo do grupo o Barcelona, que lidera, goleou os suíços dos Montreux, por 10-0. O Benfica é segundo, a dois pontos dos catalães.Na próxima jornada, a 9 de dezembro, os encarnados recebem o Barcelona.

Num jogo muito equilibrado, relativo à segunda jornada do Grupo C, o Benfica empatou na deslocação ao pavilhão dos italianos do Forte dei Marmi (1-1).Ao intervalo o marcador não registava qualquer golo, mas a formação da casa conseguiu, depois, 'entrar' na baliza encarnada. O Benfica respondeu e Valter Neves acabou por empatar a partida.