Continuar a ler

90'+5 - Mésaque Djú esteve perto de voltar a colocar o Benfica em vantagem, mas Pukaj evitou o terceiro das águias.90'+2 - GOLOOOOOOOO do BENFICA. Gonçalo Loureira já tinha deixado o aviso e agora cumpriu. O defesa bisou e voltou a empatar a partida, já nos minutos de compensação.90'+1 - Schmidt esteve perto de fechar a partida, mas Daniel Azevedo evitou o terceiro do Basileia.90'- Na sequência de um canto, Gonçalo Loureiro tenta o segundo da equipa e da conta pessoal, mas a bola sai ao lado.88' - O guardião Daniel Azevedo vê o cartão amarelo.87' - José Gomes tenta o golo, mas o remate é bloequeado pela defesa helvética.86' - A partida aproxima-se do final e o Benfica não encontra soluções para evitar o desaire na Suíça. O tempo esgota-se para as águias procurarem outro resultado.79' - Mésaque Djú tenta o empate, mas falha o alvo. Está difícil o Benfica voltar restabelecer a igualdade na Suíça.78' - Eremenko comete falta sobre José Gomes e vê o cartão amarelo.73' - O Benfica esgota as substituições. Pedro Álvaro saiu para dar lugar a Diogo Capitão.68' - Pululu acaba por sair do encontro para dar lugar a Schmidt.67' - Pululu é punido com um cartão amarelo, após ter cometido falta sobre Gedson Fernandes.66' - Embaló é lançado na partida para o lugar de João Félix.64' - Okafor esteve perto do terceiro, mas Daniel Azevedo levou a melhor e evitou o golo.61' - Eremenko entra na partida para render Pepsi. Esta é a sunga alteração efetuada pelo técnico Arjan Peco.59' - Paolo Medina vê o cartão amarelo, após ter cometido falta sobre Okafur.57' - João Tralhão faz a primeira alteração na equipa. Entra Mésaque Djú e sai Nuno Santos.56' - Jota teve uma excelente oportunidade para o empate, mas o guarda-redes do Basileia, Pukaj, opõe-se com classe.53- Golo para o Basileia. A equipa suíça chega pela primeira à vantagem, por intermédio de Okafor que coloca o resultado em 2-1.50' - Ricardo Araújo tenta surpreender o Basileia com um livre direto, mas o defesa-esquerdo atira ao lado da baliza helvética.47' - O Benfica entrou com sinal mais, com João Félix a testar a atenção de Pukaj, mas o guardião levou a melhor.46' - Teve início o segundo tempo em Basileia.45' - O árbitro coloca um ponto final na primeira parte. As equipas vão para o descanso com um empate a um golo.45' - Daniel Azevedo de novo em grande, ao evitar o golo a Isufi que esteve perto de colocar o Basileia pela primeira vez em vantagem. Pouco depois foi Vesco que esteve perto de bisar.39' - Celant viu cartão amarelo, após ter cometido falta sobre Ricardo Araújo.38' - Stabile esteve perto do segundo para a equipa suíça, mas, desta vez, Daniel Azevedo levou a melhor e defendeu para canto.33' - O Basileia repõe a igualdade com um golo de Vesco, acabado de entrar, assistido por Pululu. Seria difícil pedir uma melhor entrada para o jovem.31' - A primeira alteração na equipa do Basileia com Vesco a entrar para o lugar de Liechti.31' - Na sequência de um canto, o Basileia este perto do empate. Primeiro Lokaj viu um remate intercetado pela defesa. Contudo, a jogada continuou e Bislim obrigou Daniel Azevedo a uma defesa.27' - Sinal mais para o Benfica neste momento, com o Basileia a sentir muita dificuldade para travar o ataque das águias, nesta altura.22' - GOOOLLLOOOOOO do BENFICA. Gonçalo Loureiro abre o marcador na Suíça. As águias colocam-se na frente do marcador, com um golo apontado pelo central, assistido por Jota.22' - Nuno Santos procura surpreender com um remate, mas este é bloqueado pela defesa adversária.21' - Numa altura em que o encontro se disputa muito ao meio-campo, o Benfica procura utilizar a técnica para ultrapassar o poderio físico suíço.17' - João Félix, na marcação de um livre, falha o alvo. A primeira ameaça das águias.16' - A equipa do Benfica parece estar com algumas dificuldades em assumir as operações. No entanto, assiste-se a um equilíbrio nesta fase do encontro, após uma entrada muito forte do Basileia.12' - O lance acaba por não causar qualquer perigo à defesa benfiquista.11' - Livre perigoso para o Basileia, após falta de Gonçalo Loureiro cometida sobre Liechti.3' - A história repete-se e, novamente, o guardião das águias a levar a melhor a Liechti. O jogador da equipa suíça, assistido por Pepsi, voltou a ter boa oportunidade para marcar, mas Daniel Azevedo opôs-se.2'- O Basileia entrou bem na partida e logo nos instantes iniciais teve uma oportunidade, mas Daniel Azevedo anulou o golo a Liechti.1'- A partida já teve início na Suíça.O Basileia é o segundo adversário do Benfica no Grupo A da UEFA Youth League, prova na qual as águias procuram a segunda vitória para, desta forma, se colarem ao Man. United na liderança. Recorde-se que os red devils venceram nesta segunda ronda o CSKA, por 2-1.A equipa liderada por João Tralhão na primeira jornada venceu, de forma clara, a formação russa por 5-1 e, hoje, pretende manter a sequência de triunfos, numa competição na qual as águias têm estado em bom plano.Para o encontro desta tarde, na Suíça, o técnico das águias vai apresentar o seguinte onze:Daniel Azevedo, Paolo Medina, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Ricardo Araújo; Florentino, Gedson, Jota, Nuno Santos; João Félix e José Gomes.No banco de suplentes: Diogo Garrido, Luís Pinheiro, Vukotic, Mésaque Djú e Úmaro Embaló.A equipa helvética orientada por Arjan Peco apresenta os seguintes jogadores:Pukaj, Celant, Dejan Zunic, Lokaj, Isufi; Bislimi, Stabile, Pepsi; Liechti, Okafor e Pululu.Edin Jakupovic, árbitro bielorrusso, foi o eleito para apitar o encontro.