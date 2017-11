A jovem formação do Benfica defronta esta quarta-feira, a partir das 11 horas, o CSKA Moscovo, na 5.ª jornada da UEFA Youth League. No 3.º lugar do Grupo A, somando 6 pontos, menos dois que o líder Manchester United e apenas 1 do Basileia, os encarnados procuram na Rússia a segunda vitória na prova."Na temporada passada, fomos lá e ganhámos. Queremos fazer o mesmo. è um campo sintético, algo que não estamos habituados. Há ainda o frio, mas vamos dar a melhor resposta. Vamos focar-nos no jogo, ganhar e depois pensar no Basileia", afirmou o jovem jogador Florentino na véspera.