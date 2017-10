Continuar a ler

34' - Hamilton é admoestado com o primeiro cartão amarleo da partida, após uma falta sobre Florentino.26' - João Filipe remata à baliza mas a bola vai parar às mãos de Fojtícek.14' -9' - O Benfica procura reagir com um remate de Pedro Álvaro mas a bola sai ao lado.8' - Canto favorável ao Benfica, que tenta reagir ao golo sofrido nos minutos iniciais do encontro... e novo canto para os encarnados.3' -1' - Começa a partida.Jogo está prestes a começar. As equipas já estão em campo.Daniel Azevedo, Medina Etienne, Pedro Álvaro, Fernnades Loureiro, Ricardo Araújo, Florentino, João Filipe (C), Gedson Fernandes, José Gomes, João Félix e Nuno Santos.Suplentes: Diogo Garrido, Raimundo Nóbrega, Diogo Capitão, Diogo Pinto, David Tavares, Umaro Embaló, Barros Lopes.Treinador: João TralhãoFojtícek, Tanner, Warren, Williams (C), Sang, Hamilton, Bohui, Barlow, Burkart, Garner, Laird.Suplentes: Thompson, Gomes, Kenyon, Dunne, Baars, Ercolani, Williams.Treinador: Kieran MckennaBoa tarde. Benfica e Manchester United defrontam-se esta terça-feira na Liga Jovem da UEFA com o pensamento na liderança do grupo A. Os encarnados, orientados por João Tralhão, somam 5 pontos, menos dois do que o rival de Manchester.O encontro disputa-se a partir das 15 horas, no Leigh Sports Village Company, com arbitragem do dinamarquês Mads-Kristoffer Kristoffersen, auxiliado por Dennis W. Rasmussen eVictor Skytte. Quarto-árbitro é Anthony Backhouse.