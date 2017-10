A Liga pediu ao Conselho de Disciplina a abertura de um inquérito para averiguar os motivos que levaram à falha do vídeo-árbitro no Aves-Benfica de domingo.

Fonte da Liga explicou a Record que apenas esta segunda-feira foi informada do problema que afetou a comunicação entre o VAR Vítor Ferreira e o árbitro Nuno Almeida a partir dos 66 minutos da partida. Foi através de uma comunicação de José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem.

Até essa altura, a Liga, que é a entidade organizadora do jogo, não teve qualquer conhecimento formal de qualquer anomalia no sistema, divulgada logo após a partida através da conta de Twitter oficial do projeto vídeo-árbitro.