Os negócios do Benfica com clubes ingleses não são de agora.



É claro que, nos últimos anos, têm sido muitos os futebolistas a trocarem os encarnados por uma aventura na Premier League – ou no Championship –, como Ederson, Lindelöf, Markovic, Matic ou Javi García, mas a verdade é que esta ligação umbilical com Inglaterra já vem de longe. As primeiras movimentações têm mais de 23 anos.

Em 1994/95, e depois de duas épocas emprestado (Sintrense e Fafe), José Dominguez tornou-se no primeiro futebolista a rumar a Inglaterra, mais concretamente ao Birmingham. Mas o primeiro grande negócio do Benfica com um clube daquele país foi aquando da saída de Stefan Schwarz para o Arsenal, a troco de 1 milhão de euros. A chegada de Graeme Souness à Luz, em 1997/98, coincidiria com um dos maiores períodos de ‘trocas’ com ingleses, mas as primeiras grandes vendas foram a partir do século XXI, com Tiago a abrir caminho a troco de 12 milhões de euros (ver quadro). Já em 2010/11, Ramires e David Luiz foram vendidos por um total de 47 milhões de euros. Desde então, Javi García, Matic, Markovic, Lindelöf e Ederson renderam mais 135 milhões de euros.

Autor: Pedro Ponte