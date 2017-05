L – É verdade! Bicampeão! É um treinador muito ambicioso. Tive muito poucos treinos com ele, mas no pouco contacto que tivemos, deu para perceber aquela ambição de querer tanto vencer. A ambição de mostrar que estava a chegar mas que não queria ser só mais um a passar pelo Benfica. Tem grande mérito nestas conquistas. E, obviamente, há o presidente, que gere aquela gente toda de forma espetacular. No Benfica, toda a gente só quer vencer, vencer e vencer. É uma cultura que está instalada no clube e há também aquela pressão positiva nas bancadas. Tudo o que envolve a mística do Benfica leva a esta pressão de títulos. É um clube vencedor, ponto final.

Autor: Filipe Pedras