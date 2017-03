Lindelöf terminou ontem a receção ao Belenenses em notório esforço físico. À passagem do minuto 86, e numa altura em que tentava recuperar de uma bola colocada nas suas costas, o internacional sueco lesionou-se no tornozelo direito, depois de aparentemente ter colocado mal o pé no relvado. Uma vez que Rui Vitória tinha acabado de esgotar as substituições – André Horta entrara para o lugar de Pizzi no minuto anterior (85’) –, o defesa-central acabou por manter-se nas quatro linhas. Numa fase inicial, foi tentando testar a dor pisando o terreno de jogo e a verdade é que ainda acabou por fazer um ou outro pequeno ‘sprint’ antes de Bruno Esteves dar o encontro por terminado. Ainda assim, condicionado.