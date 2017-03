O estado físico de Victor Lindelöf não causa quaisquer tipo de preocupações e, por isso, o defesa-central estará apto para ajudar a equipa na deslocação a Paços de Ferreira. Recorde-se que, na reta final da partida com o Belenenses, o internacional sueco, de 22 anos, ficou estendido no relvado a queixar-se de dores no pé direito. Tudo indicava que se tratava de uma entorse, pela forma como o jogador tinha colocado o pé no relvado, mas, pouco depois, já estava em campo a ajudar a equipa. Acabaria por deixar o relvado com algumas dificuldades físicas, mas, sabe o nosso jornal, nada que o impeça de trabalhar com normalidade durante a semana. No embate com os castores, o 14 dos encarnados vai continuar ao lado de Luisão, mantendo a dupla que mais vezes tem merecido a confiança de Rui Vitória.