Continuar a ler

Tema de conversa, como não poderia deixar de ser, acabou por ser a situação de Lindelöf e todos os rumores que envolvem uma eventual transferência para o



A finalizar, o avançado sueco admitiu que nas suas conversas pouco se fala de futebol, muito menos sobre esses rumores. "Teria de lhe perguntar. Temos a nossa privacidade. Como amigos, acho que já se fala em demasia em futebol. Tentamos esquecer os rumores e tudo o que se fala e preocuparmo-nos noutras coisas da vida. O 'Vigge' é um jogador excelente e terá uma carreira futebolística fantástica. Não tem de se preocupar", admitiu. Tema de conversa, como não poderia deixar de ser, acabou por ser a situação de Lindelöf e todos os rumores que envolvem uma eventual transferência para o Manchester United . Mas, então, como encara Guidetti, um ex-jogador do Man. City , a eventual saída do defesa para red devils? "Queria que acontecesse o que ele desejasse. Se ele quisesse ir para o Man. United, eu também o desejaria. Coloco sempre os meus amigos em primeiro lugar", garantiu.A finalizar, o avançado sueco admitiu que nas suas conversas pouco se fala de futebol, muito menos sobre esses rumores. "Teria de lhe perguntar. Temos a nossa privacidade. Como amigos, acho que já se fala em demasia em futebol. Tentamos esquecer os rumores e tudo o que se fala e preocuparmo-nos noutras coisas da vida. O 'Vigge' é um jogador excelente e terá uma carreira futebolística fantástica. Não tem de se preocupar", admitiu.

Quem acompanha as redes sociais de Victor Lindelöf sabe que John Guidetti é um dos jogadores com os quais o benfiquista mais socializa fora dos relvados. Separados por centenas de quilómetros (Guidetti está em Vigo), os dois suecos construíram uma relação forte de amizade a partir do Europeu de Sub-21 de 2015 (que a Suécia ganhou a Portugal na final) e desde então costumam estar várias vezes juntos, como se viu no verão."Sempre nos demos bem, mas não socializávamos muito fora do futebol. Tudo mudou depois do Europeu de Sub-21, quando eu me mudei para Vigo e fiquei mais perto de Lisboa. Encontrámo-nos por lá depois. A Maja e a Sanna não se conheciam, mas acabaram por se dar muito bem. Agora falam todos os dias e até são próximas do que eu com o Victor. Costumamos estar juntos e passamos sempre bons momentos. Vivemos a mesma vida e é fácil ter uma amizade assim. Estamos muito unidos e até vamos de férias juntos", recordou o avançado, de 24 anos, em declarações ao jornal sueco 'Expressen'.

Autor: Fábio Lima