Não são avançados números, mas notícias recentes apontam pelo menos para o que está fixado na cláusula de rescisão do internacional sueco, que é de 30 milhões de euros - o Benfica apresentou uma proposta de renovação de contrato ao futebolista que prevê a subida deste valor.



"O United travou a fundo perante o valor que o Benfica pediu pelo defesa sueco Victor Lindelöf e não fará qualquer proposta este mês. Mas um acordo poderá ser estabelecido no final da temporada, se o clube português baixar o valor que pretende por um futebolista que ainda está longe de completar 100 internacionalizações como sénior", lê-se na notícia do 'MEN'. Não são avançados números, mas notícias recentes apontam pelo menos para o que está fixado na cláusula de rescisão do internacional sueco, que é de 30 milhões de euros - o Benfica apresentou uma proposta de renovação de contrato ao futebolista que prevê a subida deste valor.

O jornal 'Manchester Evening News' ('MEN') noticiou na tarde de quarta-feira que o Manchester United não tenciona contratar Victor Lindelöf aproveitando o mercado de inverno, que fecha no final de janeiro, e assegura que o negócio só se poderá concretizar no verão caso os encarnados baixem o valor que estarão a pedir pelo futebolista.A notícia principal dá conta que este mês José Mourinho poderá pedir apenas a contratação de um médio (é apontado Tiemoué Bakayoko, do Monaco), devido à saída de Morgan Schneiderlin para o Everton - a qual estará prestes a ser oficializada pelos dois clubes - e deixa claro que no que toca ao defesa-central do Benfica, uma transferência só se poderá concretizar por uma verba abaixo daquela que terá sido pedida.