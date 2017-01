Lisandro deixou estádio em muletas

Para lá da derrota e consequente afastamento da final da Taça CTT, o plantel do Benfica deixa o Algarve com mais um elemento para acrescentar ao boletim clínico. Lisandro López, que diante do Moreirense teve de ser substituído aos 54', contraiu um traumatismo na tíbia esquerda, tendo deixado o Estádio do Algarve de muletas, com parte da perna ligada.O defesa central, de 27 anos, irá ser reavaliado na sexta-feira pelo departamento médico das águias.