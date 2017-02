Lisandro López continua a debelar a lesão sofrida na meia-final da Taça CTT, diante do Moreirense, e dificilmente entrará nas contas de Rui Vitória para a partida de amanhã, com o Borussia Dortmund. O problema na perna esquerda não é grave, uma vez que não existiu qualquer fratura, mas, apesar de já se treinar integrado com o restante plantel, o defesa-central argentino continuará de fora dos eleitos. No que diz respeito ao boletim clínico, a verdade é que já deverá estar mais ‘aliviado’ para esta partida da Liga dos Campeões, uma vez que, como o adjunto Arnaldo Teixeira deu conta após a receção ao Arouca, Salvio está recuperado e vai ser opção. Grimaldo e Lisandro são, assim, os únicos ‘clientes’.