Uma gripe afastou Lisandro López do encontro com o Boavista, no Estádio do Bessa – a 16 de setembro – mas, apesar de ter recuperado logo para o jogo seguinte, o defesa-central argentino, de 28 anos, nunca mais entrou no lote de opções de Rui Vitória, situação que o tem deixado insatisfeito.Em conversa com o nosso jornal, o empresário do camisola 2, Gustavo Goñi, dá conta do descontentamento do futebolista, que não percebe os motivos para não entrar nas escolhas de Rui Vitória."É muito estranho o que se está a passar com o Lisandro no Benfica. Sempre que saiu da equipa foi devido a problemas físicos e nunca devido ao baixo rendimento em campo. Esta última vez saiu devido a uma gripe, só isso", disse-nos o representante do camisola 2. O argentino, recorde-se, esteve em campo pela última vez a 12 de setembro, na derrota caseira frente ao CSKA Moscovo (1-2).