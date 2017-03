Muito feliz por continuar a fazer parte desta família até 2021. Muito obrigado a todos pelo apoio e pela confiança! #seguimosjuntos ?? pic.twitter.com/Qhhgj1UMAB — Lisandro Lopez (@lichilopez2) 7 de março de 2017

O anúncio da renovação, via Relatório e Contas semestral do Benfica , foi feito no domingo, mas apenas esta terça-feira, através do Twitter, o defesa central argentino Lisandro López comentou a prolongação do vínculo com as águias até 2021. O argentino, de 27 anos, mostrou-se "muito feliz" por continuar a pertencer à família benfiquista e aproveitou também para agradecer todo o apoio e confiança de que foi alvo.

Autor: Fábio Lima