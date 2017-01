Lisandro López foi submetido esta sexta-feira a uma ressonância magnética para despistar qualquer tipo de fratura na perna esquerda, e os resultados, esses, foram positivos, já que esse cenário foi imediatamente colocado de parte. Por outro lado, o defesa-central argentino, de 27 anos, tem uma forte inflamação na zona da tíbia, sendo que, por isso mesmo, vai ficar sem se treinar com os restantes colegas de equipa nos próximos três ou quatro dias.

Recorde-se que o camisola 2 do Benfica lesionou-se no lance do segundo golo do Moreirense, quando, na tentativa de chegar à bola e impedi-la de entrar na baliza, embateu com estrondo no poste. Em claras dificuldades, ainda aguentou mais alguns instantes em campo, até dar lugar a Victor Lindelöf.

Continuar a ler